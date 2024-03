¡Se fue! Hombre con 318 multas vigentes abandonó en vivo su camioneta en fiscalización

Un curioso momento ocurrió durante la mañana del lunes, luego que un conductor huyera y dejara abandonado su vehículo tras ser sometido a un proceso de fiscalización en Renca.

Al momento de ser detenido por los funcionarios, el sujeto bajó del automóvil y declaró que “está mala la camioneta, está en para, bota mucho aceite. La saqué de un taller ahora“.

Sin embargo, una vez que los fiscalizadores señalaron que revisarían la camioneta y los documentos, “para ver si corresponden con el número del chasis y el motor”, el sujeto comenzó a caminar.

Fue en ese momento en que el hombre huyó, dejando la camioneta abandonada, mientras se negaba a entregar su versión. “No, no me entreviste. No. No se preocupe. Sale de aquí”, le respondió a la periodista de Contigo en la mañana.

Y es que, unos minutos después, personal de fiscalización de transportes detalló que el vehículo donde se movilizaba el sujeto no posee encargo por robo, pero sí la cifra de 318 multas vigentes.

En el procedimiento, llevado a cabo por la Municipalidad de Renca, se detectó además la existencia de ocho motocicletas circulando de manera irregular en un lapso de apenas 20 minutos.

Revisa aquí el momento:

