Testigo hasta golpeó a delincuentes: Así frustraron robo en banco que terminó con aparatoso choque de ladrones

Un asalto armado en una sucursal bancaria se registró la mañana de este viernes en La Cisterna. Atraco que tuvo como víctima a una mujer y que contó con la intervención de testigos, frustrando así la sustracción del dinero.

La huida de los delincuentes también estuvo marcada por un hecho adverso a sus objetivos, ya que impactaron contra un vehículo particular y, al menos dos de los implicados, fueron detenidos rápidamente por Carabineros.

El hecho ocurrió a la altura del paradero 23 de Gran Avenida, en una sucursal de BancoEstado.

De acuerdo con el relato de una testigo a Contigo en la Mañana, esto sucedió cuando una clienta hizo retiro de dinero en el banco.

“Un tipo atacó a una señora, la golpeó, la tiró al suelo, la arrastró, le pegó mucho con la pistola en la cabeza. Un señor pescó a un delincuente, lo tiró al suelo, le dio muy duro, lo azotó. Luego se paró (el antisocial) y siguió a la señora. Dicen que había otro adentro informando cuando salía la señora con el dinero”, contó.

“Ella tenía la chaqueta puesta y adentro tenía la mochila”, señaló. Algo que dificultó aún más el actuar de los antisociales, quienes escaparon a bordo de una moto y luego chocaron con otro auto.

Debido al accidente vehicular, uno de ellos abandonó el arma de fuego con que habrían realizado el asalto. Elemento que fue recogido por personal de la PDI y que será sometido a las pericias correspondientes.

El coronel Gonzalo Araya, prefecto de la Prefectura Sur, explicó que “hay una persona que está lesionada, no serían lesiones graves, sino que un golpe en la cabeza que sufrió por parte de estas personas“.

Relato del conductor tras choque

Posteriormente, el conductor del segundo automóvil implicado y que fue afectado por el accidente, entregó detalles de lo que vivió.

“Me orillé y de repente me impactan. (Uno de los delincuentes) Me apuntó con el arma y aceleré“, sostuvo.

“Eran muy agresivos y era un arma de verdad. El oficial me dijo que la bala estaba pasada. Si yo no hago caso, me apunta y me tira”, cerró.