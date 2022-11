Ex funcionario PDI disparó a ladrones para evitar robo: Balacera terminó con más de 30 impactos en Huechuraba

Este sábado, un ex funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) frustró un robo en la comuna de Huechuraba, lo que provocó un fuerte intercambio de disparos: según los peritajes de Carabineros, fueron cerca de 30 casquillos de balas los que se encontraron en el lugar. El asalto ocurrió cerca de las 06:00 de la mañana, cuando cuatro sujetos ingresaron a un domicilio, el cual no se pudo concretar debido a la intervención del ex policía.