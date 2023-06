Funcionario de Gendarmería fue encontrado muerto dentro de centro penitenciario en Valparaíso

Durante esta jornada de sábado, un funcionario de Gendarmería fue encontrado muerto dentro del centro penitenciario donde ejercía sus funciones, en Valparaíso.

Así lo comunicó la institución a través de un comunicado, en el que lamentaron “el suicidio de un funcionario de la dotación del Complejo Penitenciario de Valparaíso. El hecho ocurrió la mañana de hoy”.

Junto a lo anterior, detallaron que el acontecimiento fue informado al fiscal de turno, “quien determinó que personal de la Policía de Investigaciones y el Servicio Médico Legal se constituyeran en el lugar”.

En la misma línea, señalaron que el director regional de Gendarmería de Valparaíso, coronel José Luis Meza, ordenó una investigación interna; “mientras que la dupla psicosocial de la Institución se comunicó con la familia del fallecido, y también lo hará con el personal del recinto”.

Por último, expresaron su pesar por el hecho y se adhirieron al dolor de los seres queridos del funcionario.

Malas condiciones dentro del recinto penitenciario

Frente al lamentable hecho ocurrido en el recinto penitenciario de la Región de Valparaíso, Roberto Escobar, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), en conversación con CHV Noticias, expuso una serie de condiciones laborales deficientes en el lugar.

Los funcionarios de Gendarmería que trabajan en el lugar se dividen entre los que tienen trato directo con los internos y quienes realizan custodia perimetral. En ese sentido, Escobar explicó que las condiciones adversas “se arrastran, única y exclusivamente, por la falta de personal”.

Dentro de quienes cumplen funciones de trato directo, trabajaría “un gendarme por cada 70 personas que están cumpliendo su condena” y que “podrían trabajar mejor, pero la falta de personal no ayuda en nada”.

En la misma línea, comentó que en “la Guardia Armada (donde cumplía funciones el gendarme fallecido), son alrededor de 70 funcionarios. Ellos están trabajando, de repente, doce horas por cinco libre, con turnos de diez días seguidos. Ante cualquier problema no encuentra salida”.

También, detalló que la infraestructura del lugar no contaría con la calidad necesaria para ejercer la labor de forma óptima: “Los funcionarios viven en unas piezas paupérrimas, las de los internos son mejores, porque no les llegan colchones, no les llegan frazadas, tienes que estar arreglándolas cada cierto tiempo porque la humedad no se soporta. En los muros de las oficinas gotea excremento y orina. En esas condiciones estamos trabajando”.

Asimismo, argumentó que esta situaciones habrían afectado la saluda mental del personal, motivo por el que se han manifestado y entregado documentos “principalmente en la Dirección Nacional, que es de donde salen los recursos para las diferentes regiones, pero no se nos toma en cuenta“.

Además, contó que existe una “dupla psicosocial” de tres personas, quienes deben tener la capacidad de atender a los cerca de 1.800 funcionarios que desempeñan sus labores en la región. En ese sentido, detalló que “no dan abasto, no hay cómo hacer una pesquisa para saber a qué funcionarios les afecta esta situación”.

Por último, reveló que durante este año ya se habían registrado algunos intentos de suicidio dentro del recinto penitenciario.

