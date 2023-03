Gendarmes se enfrentan a tiros con reo en hall de ex Posta Central: Se estaba intentando dar a la fuga

Un reo que estaba siendo asistido como parte de un tratamiento en la ex Posta Central intentó fugarse desde el cuarto piso del recinto de salud. Tras esto, gendarmes activaron los protocolos para capturarlo y lo encontraron en el primer piso. Los funcionarios se vieron en la necesidad de efectuar al menos dos disparos, que terminaron hiriendo al sujeto. De todos modos, se encuentra fuera de riesgo vital. Todo esto sucedió durante esta tarde en el hall de la ex Posta Central, tras lo cual debieron evacuar a pacientes y acordonar el lugar. No se han reportado terceras personas heridas.