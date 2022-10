“No puede haber impunidad”: Gobierno anuncia querella por encerrona a madre con sus hijos en autopista

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana anunció querella contra quienes resulten responsables de la violenta encerrona sufrida por una madre junto a sus dos hijos en la autopista Los Libertadores, a la altura de Américo Vespucio.

“Ante la gravedad de lo ocurrido a una mujer y sus hijos en Los Libertadores, presentamos una querella para colaborar con la reparación de las víctimas“, afirmó la delegada Constanza Martínez a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, la autoridad regional solicitó “una exhaustiva investigación que de con la identificación y condena de los responsables. No puede haber impunidad“.

Ante la gravedad de lo ocurrido a una mujer y sus hijos en Los Libertadores, presentamos una querella para colaborar con la reparación de las víctimas, solicitando una exhaustiva investigación que de con la identificación y condena de los responsables. No puede haber impunidad. https://t.co/u7EfhVneDn — Constanza Martínez (@contimartinez) October 17, 2022

Cabe mencionar que el dramático hecho generó conmoción en la ciudadanía, ya que dentro de las víctimas se encontraban dos menores de edad. “¿Mamá, dónde está el auto?”, se escuchó decir a uno de los niños, luego que tres personas huyeran caminando del violento hurto en plena carretera.

Tanto la mujer como los niños fueron socorridos por un conductor que transitaba por el lugar, mientras que el auto fue encontrado horas después en Recoleta gracias a un GPS que portaba el vehículo.

En conversación con el matinal Contigo en la mañana, de Chilevisión, la madre detalló que los delincuentes “eran muchos, tenían armas. Yo ya sabía lo que estaba pasando, entonces saqué a los niños por dentro del auto”.

“Luego, me sacaron con fuerza, obviamente, cuando vi el arma, estaba haciendo lo que ellos me decían“, reveló. Posteriomente, aseguró que vio a los mismos sujetos sacando a sus hijos del vehículo, debido a que uno de ellos no sabía desabrochar su cinturón.

“No nos hicieron daño físico, pero síi emocional. Fue muy fuerte. Los niños tienen una experiencia y un trauma de por vida“, señaló.