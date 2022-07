“Quedé shockeado”: Habla bombero que sufrió un violento asalto mientras daba una entrevista en vivo

Durante la mañana de este viernes, Miguel Grandón (33), funcionario de la unidad de Hazmat de la 2° Compañía de Bomberos de Temuco, sufrió un violento asalto mientras daba una entrevista al medio local Ufromedios, perteneciente a la red de medios de comunicación de la Universidad de La Frontera.

El hecho ocurrió mientras la víctima realizaba un contacto en vivo vía Zoom desde la comuna de Macul, en la Región Metropolitana, para conversar sobre el cuidado de sustancias químicas al interior del hogar, a propósito de la intoxicación de una niña de 10 años en Recoleta.

Fue en ese contexto que el bombero, quien también se desempeña como enfermero de la Clínica Bupa en Santiago, fue interceptado por un grupo de asaltantes, quienes procedieron a golpearlo y quitarle sus pertenencias como un computador, dinero en efectivo y teléfono celular con el cual realizaba la transmisión.

Aún impactado por la situación, la víctima conversó con CHV Noticias para entregar detalles sobre lo ocurrido. “Justo tenía que hacer un trámite, así que me quedé como a la vuelta en Macul, donde tenía que entrar mi auto a un taller mecánico”, contó.

“Me senté un rato en una plaza y me puse a conversar en la entrevista. Justo cuando iba a terminar, escuché que alguien venía por atrás mío y la persona que apareció por la izquierda me pegó con una pistola en la cabeza, como en la parte parietal izquierda, me zamarrearon y me tiraron al piso”, relató.

Ante esto, los delincuentes le sustrajeron diversas especies como sus documentos personales, dinero en efectivo y un celular. Luego del ataque, indicó que los sujetos “se subieron a un auto rojo, se fueron y al llegar a la esquina, me imagino que se dieron cuenta que las llaves que habían robado eran justo de mi auto que estaba estacionado a cinco metros mío”.

“Estaba un poco aturdido en el piso, me toqué la cabeza y tenía sangre, entonces comencé a caminar un poco desorientado. Justo ahí apareció una niña que tenía un negocio a unos cuatro metros, ingresamos al local y ella lo cerró con candado y empezó a llamar a Carabineros”, agregó Grandón.

Posteriormente, la vecina activó la alarma comunitaria para avisar a los demás residentes del sector. En paralelo, la víctima veía cómo los individuos intentaban robar su vehículo. “Los tipos volvieron, se subieron al auto e intentaron prenderlo, pero no se lo pudieron llevar por el freno“, señaló.

Al verse imposibilitados de avanzar con el vehículo, un delincuente arrojó las llaves con fuerza, que luego fueron encontradas por la víctima, quien además no descarta hayan participado más de cinco asaltantes en el hecho.

“El auto fue a la esquina a buscar más gente, entonces si cinco personas me agarraron a mí, en la esquina habían no sé cuántos más esperando“, describió.

Pese a lo ocurrido, Grandón prefirió no constatar lesiones ante Carabineros. “En la situación en la que estaba y en un lugar que no conocía, opté por irme no más. Sólo retrocedí el vehículo hasta donde estaba el negocio para darle las gracias a la niña y me devolví a la casa”, explicó.

“Inicialmente quedé shockeado, porque nunca me había pasado algo así, siempre uno lo ve como espectador. Pero claro, llegué a mi casa y mi polola había visto de forma directa la entrevista, vio todo lo que pasó y yo quedé desconectado del mundo“, agregó.

