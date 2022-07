“Hubiera pasado a mayores”: Habla joven que denunció violación de ex pareja fingiendo que pedía sushi

La joven de 21 años que denunció a su ex pareja por agresiones sexuales, a través de una llamada en la que simuló pedir comida a un delivery, relató este lunes que “pensé en decir sushi porque (el hombre) no quería que llamara a Carabineros”. También recordó que “le pedí que fuéramos a comprar algo para comer, pero no quería salir y le dije que iba a llamar por teléfono”. Asimismo contó que se juntaron el sábado “para hablar unas cosas, se hizo muy tarde en la noche y no se pudo ir. Por eso se quedó y pasó la mañana” del domingo. Junto a esto, enfatizó que el sujeto “era violento de antes” y que “me daba miedo” que “hubiera pasado a mayores”. El individuo fue detenido.