“No lo merecía, de verdad que no”: Habla esposa de bombero fallecido en balacera en Aeropuerto de Santiago

Luego del intento de asalto ocurrido en la losa del Aeropuerto Arturo Merino Benítez, que dejó a un bombero y trabajador de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) fallecido, su esposa se refirió a su lamentable muerte.

Claudio Alejandro Villar Rodríguez, de 45 años, deja a cinco hijos y durante este jueves será velado en el cuartel de la primera compañía del Cuerpo de Bomberos Metropolitano Sur, en La Cisterna.

En conversación con CHV Noticias, la esposa de Claudio definió a su esposo como una gran persona y padre. Además, pidió que su muerte no sea en vano.

“Que no sea en vano su muerte. Que no sea en vano que deja cinco hijos. Que no sea en vano que deja un nieto. Que no sea en vano todo lo que pasó”, expreó la mujer con la voz quebrada.

En esa línea, enfatizó en que “era un excelente papá. Tenía tres hijos biológicos, adoptó a los dos míos. Era buen yerno, buen cuñado. Era muy de familia… no lo merecía, de verdad que no”.

Destacar que este 8 de marzo, Villar cumplió 23 años en la DGAC.