“Inmediatamente dije «no es un asalto»”: Habla ex compañera de enfermera apuñalada en Las Condes

Continúan las repercusiones por el ataque que sufrió Pola Álvarez, una enfermera de la Clínica Cordillera durante la mañana del domingo, en Las Condes, quien fue apuñalada en reiteradas oportunidades al llegar a su hogar, a cuadras de distancia del establecimiento. La Fiscalía descartó hipótesis de robo y familia apunta a una colega de la joven de 32 años.

En entrevista con Contigo en la Mañana, Katherine, ex compañera de la profesional de la salud, quien trabajó hasta enero en el recinto médico, sostuvo que “el acoso que vivió la Pola ahora último yo no lo viví”, pero sí indicó que habían “turnos complicados” y que se han “normalizado” muchas actitudes.

“No era en todos los turnos, pero había algunos que se hacían mas complicados, especialmente con alguna colegas, porque costaba mucho sumarse al grupo que venía trabajando como equipo, pero a la Pola no le costó. Ella es una persona muy alegre y querendona, es muy buena, preocupada de sus colegas y pacientes”, expresó.

Asimismo, sostuvo que su ex compañera “trataba de llevar un buen ambiente laboral, que no se podía en todos los turnos”, ya que “hay mucha envida de nuestras colegas, las antiguas son malas con las nuevas”.

“Tenemos que aguantar cosas que no debiésemos y es porque se da una cadena: ‘como a mi me trataron mal, yo también voy a tratar mal al que sigue’, pero no debe ser así”, lamentó junto con destacar que “Pola no era así”.

Además, criticó que “nos olvidamos que el de al lado también es una vida”.

Consultada por cómo se llevó a cabo el ataque, Katherine declaró que tras enterarse de la sucedido, “altiro dije ‘no es un asalto'”. Lo anterior, porque la trabajadora vive muy cerca de la clínica y “era un recorrido seguro”.

“No entiendo en qué cabeza cabe hacerle un daño así a una persona tan buena”, manifestó, junto con especular que la persona que para la familia es la sospechosa “tiene que haber estado en un cuadro psicológico muy malo”.

Es por todo esto que se preguntó “cuántas más vamos a perder y no vamos a cambiar esto. Nuestra carrera es hermosa, ¿por qué tenemos que ser malos con nuestras pares?”.

Finalmente, aseguró que “muchas han callado y a qué se ha llegado: a suicidios, cuántas más vamos a perder”.

“Uno tiene que pasar por tantas humillaciones, no es justo”, concluyó.