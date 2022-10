“Nosotros no le hacemos daño a nadie”: Habla trabajador de centenaria farmacia saqueada en Puente Alto

En el contexto de la tercerca conmemoración del 18-O, una farmacia con 100 años de historia de la comuna de Puente Alto, cuyos dueños son de la tercera edad, resultó completamente saqueada.

Fue un grupo de aproximadamente 50 antisociales que acudió hasta el sector de la plaza de la comuna para intentar ingresar a diferentes locales comerciales, entre ellos, esta farmacia.

“Es incomprensible, no tiene nombre. No entendemos… estamos totalmente schokeados por lo que ha pasado, nosotros no le hacemos daño a nadie, más de 100 años de historia… siempre hemos tratado de ayudar a la comunidad “, comentó Héctor Fuentes, trabajador del recinto, quien además reveló que los delincuentes huyeron con bolsas de mercadería.