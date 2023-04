Hermana de lanza “El Mota” por funeral de alto riesgo en PAC: “Si tiene miedo, entre a su casa y cierre sus puertas”

A principios de abril se reportó la muerte de Moisés Gallardo, más conocido como “El Mota”, un lanza internacional que murió tras caer de un quinto piso en Roma, Italia. Dentro de su prontuario, se contemplan más de 23 detenciones en su contra en Europa.

Debido a esto, y según acusan vecinos de Pedro Aguirre Cerda, desde hace un mes que se escuchan fuegos artificiales y balaceras que serían parte de la despedida a este joven. Lo último se reportó el pasado viernes, día en que el cuerpo llegó a Chile y así se concretó su velorio en Lo Valledor.

Ante esto, desde la municipalidad anunciaron la suspensión de clases en ciertos recintos educacionales, mientras que el consultorio del sector se encuentra atendiendo a mínima capacidad durante este lunes.

Luis Astudillo, alcalde de la comuna, dijo a Contigo en la Mañana que “estamos agotados, no sabemos qué hacer frente a esta situación de violencia. Lo que estamos viviendo en Pedro Aguirre Cerda es una verdadera pandemia de la violencia y la delincuencia“.

“Nosotros recibimos una camioneta blindada para nuestro territorio. Me habían señalado que va a ser por tres meses, pero yo no la voy a soltar. Si me tengo que amarrar a la camioneta para que no se la lleven, lo voy a hacer“, añadió.

“Acá nadie le ha destruido la vida a nadie”

Sin embargo, para dar la otra versión de lo ocurrido en este funeral de alto riesgo, Tabita Gallardo, hermana de “El Mota”, conversó con el matinal de Chilevisión y acusó que se han dicho mentiras sobre esto.

“Acá nunca han habido balazos. Sí hay fuegos artificiales”, señaló la mujer, fustigando de “por qué no hablan que el guanaco (carro lanza aguas) tiró agua sin decir nada” el pasado viernes. “Había menores de edad, guaguas de 6 meses. Yo entiendo, son Fuerzas Especiales, pero por qué no se bajaron y nos dijeron que paráramos”.

“El alcalde quiere que la población sea zona roja. Lamentablemente esta población no es zona roja, porque no hay los problemas que esta diciendo el alcalde“, añadió, reiterando que “nunca se disparó al aire”.

“Yo nunca he cometido delitos que mi hermano a lo mejor cometió. Él decidió su vida, yo soy una persona profesional”, continuó, criticando nuevamente que “qué le da derecho a los Carabineros lanzar agua en una casa donde hay niños, ellos tendrían que haber avisado”.

Dentro de su relato, Gallardo sostuvo que incluso el cajón donde se encontraban los restos de Moisés fue mojado debido al actuar policial.

En su intervención también hizo frente a las críticas de vecinos, asegurando que “si usted tiene miedo, usted entra a su casa, cierra sus puertas y no dice nada”. “Acá nadie le ha destruido la vida a nadie”, cerró.