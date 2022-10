“Sólo quiero que vuelva a casa”: Hija de astrónomo inglés recuerda su padre a 3 semanas de su desaparición

Este viernes 7 de octubre se cumplen exactamente 21 días desde que se reportó la desaparición del astrónomo inglés Thomas Marsh, quien fue visto por última vez en las inmediaciones del Observatorio La Silla ubicado en La Higuera, Región de Coquimbo.

Son diversas las diligencias que a partir de entonces se han desarrollado en el sector, en un perímetro que comprende 3.000 hectáreas, junto a funcionarios de Carabineros y PDI, además de rastreos con perros especializados y drones.

Pese a que desde el Ministerio Público han revelado el hallazgo de antecedentes clave para dar con el paradero del científico, aún no se tienen noticias concretas al respecto. Aunque es importante señalar que el propio fiscal regional de Coquimbo, Adrián Vega, declaró que no hay indicios claros de que este hombre de 60 años esté sin vida.

Bajo dicho contexto, la hija del astrónomo, Tabitha Marsh, utilizó sus redes sociales para agradecer la ayuda que ella y su familia han recibido en este proceso.

“Todo lo que puedo pedirte es que sigas compartiendo (la publicación de su desaparición) hasta que lo encontremos. Sólo quiero que mi papá vuelva a casa“, expresó la joven en Twitter.

Hoy se cumplen tres semanas desde que mi papá desapareció. Estoy muy agradecida por toda la ayuda que mi familia y yo hemos recibido, y todo lo que puedo pedirte es que sigas compartiendo hasta que lo encontremos. Sólo quiero que mi papá vuelva a casa.#LaSilla #LaSerena #MISSING https://t.co/PzBn6UCLfe — Tabitha Marsh 🇪🇺 (@TM_Illustrator) October 7, 2022

Últimos antecedentes

El dato más reciente entregado por la Fiscalía en relación a las indagatorias, fue dado a conocer por el persecutor Adrián Vega, quien sostuvo que han encontrado evidencia respecto del recorrido que pudo haber realizado el científico previo a la pérdida de su rastro.

“Tenemos signos e indicios de ciertos sectores en los que pudo haber caminado él en el sector”, fue parte de lo que comunicó.

Fiscal Regional de @Fisca_Coquimbo actualizó que en búsqueda de astrónomo desaparecido en el norte de la región hay "signos e indicios" de sectores donde "pudo haber caminado" por el sector (HILO). pic.twitter.com/CWYqHHPHKK — Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) October 3, 2022

Pero pese a ello, Vega advirtió que “mientras no tenga evidencia de que él pueda haber fallecido, podemos todavía encontrar a una persona viva, y el ímpetu y la moral está bien alta para hacerlo”.

“Que se encuentra con vida o no, no es una tesis. Es un hecho si es que yo no encuentro evidencia de que él esté fallecido”, agregó.

Es importante recordar que un estudiante de doctorado que acompañó al astrónomo en Chile figura como testigo en la investigación. Sin embargo, él ya dejó el territorio nacional pese a que aún su docente se encuentra desaparecido.

De acuerdo con información publicada por El Día, ambos habrían tenido una fuerte discusión previo a lo acontecido. Pero para despejar interrogantes, el fiscal Vega comentó que en este caso el individuo mencionado ha prestado importantes antecedentes y ha demostrado voluntad para continuar su contribución.

Según las investigaciones, no existe evidencia que involucre al joven en la desaparición de Marsh, por lo que no estaba obligado a permanecer en Chile.