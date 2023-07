Habla hija de chileno baleado en Bolivia: “Fue culpa del Estado que ese paso fronterizo estuviese abierto”

Carolina, hija del chileno que fue baleado en Bolivia , conversó este domingo con CHV Noticias, por el estado en le que está su padre, quien durante la mañana de esta jornada regresó Chile. El hombre cruzó la frontera para recuperar un camión que le habían robado hace un mes en la ciudad de Calama.

Tras la llegada de la víctima a un hospital en Antofagasta, donde podrá comenzar sus terapias de rehabilitación, una de sus descendientes dio a conocer cómo se ha sentido la familia con esta situación y qué hará de ahora en adelante.

¿Qué dijo la hija?

Pasado el mediodía aterrizó en suelo chileno el avión que traía a Mario Bello, viaje que no presentó mayores inconvenientes. “Estuvo bien en el vuelo. En algún momento se le aceleraron los latidos cardiacos, pero era por el tema de la altura”, explicó la hija según la información dada por el médico que hizo el traslado.

Respecto a las condiciones de salud en las que se encuentra el afectado, la familia pudo confirmar que la herida de bala dejó a Mario parapléjico. “100% confirmado de que él ya quedó parapléjico. Acá va a estar en la UTI, le van a volver a hacer exámenes para corroborar todo lo que se hizo en Oruro y de ahí entraría a terapia, rehabilitaciones para que aprenda a mover sus manos porque no va a poder mover nada de las piernas”, anunciaron.

“Vamos a poner una demanda a lo que es el Estado chileno, tanto como el Estado boliviano, porque mi papá no se hubiese ido a Oruro si el paso fronterizo Hito no hubiese estado abierto (…) el camión tenia que pasar por ahí para ser llevado a Oruro (…) ese paso fronterizo no tenia control”, dijo la hija, enfatizando en las medidas legales que tomarán.

“El daño a mi papá es irreversible, lo que nosotros queremos es una indemnización para él porque es culpa del Estado de que ese paso fronterizo estuviera abierto“, continuó Carolina.

“Nosotros queremos hacer una demanda al Estado boliviano por todas las irregularidades que tuvieron ellos”, dijo, junto con recordar que desde el comienzo el país no le dio mayor importancia a la denuncia del robo y, más tarde, la prensa boliviana ingresó al hospital para entrevistar a Mario que aún se encontraba delicado de salud.

Por otra parte, sobre la denuncia hacia Chile, explicó que “no hemos conversado bien con el Estado chileno (…) las reuniones que se hicieron fueron solamente basadas en poder traer a mi papá a Chile”. Ahora bien, estas medidas buscarán ayudar a la familia, ya que “él sustento de la casa para mi mamá y mi hermana chica (…) y la preocupación de mi mamá de ver quién va a ser el sustento de la casa porque el sustento de la casa era mi padre”.

Estado del chileno

En relación con las condiciones en las que se mantuvo Mario en Bolivia, su hija explicó que “teníamos a un tío que sí se quedo con él, que lo estuvo resguardando, viendo que mi papá estuviera con el resguardo policial porque estaba amenazado de muerte y tenia 10 policías que lo estaban resguardando constantemente”.

Ante la duda del conductor del noticiero, Rafael Cavada, sobre las razones de por qué la víctima necesitaba resguardo, Carolina enfatizó en que “la banda que a mi papá le robó el camión no era una banda pequeña, era una banda de narcotraficantes“.

