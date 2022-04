Hija de Sarika Rodrik advierte a delincuentes tras doble asalto: “La próxima es sin llorar, los vamos a matar”

Fue el segundo robo en menos de una semana el afectó a la tienda de lujo Sarika Rodrik en Las Condes el pasado miércoles. Delincuentes sustrajeron alrededor de $400 millones en especies y protagonizaron un atraco que dejó diversos registros que evidencian la violencia con la que operaron.

A horas de lo ocurrido, Nicole Rosenberg, hija de la dueña de la tienda, señaló a los medios de comunicación que “todo se paga en esta vida” y apuntó a la afectación económica que significa esto para el negocio familiar, asegurando que “somos una pyme al igual que todas las otras”.

Por lo mismo, enfatizó en que “yo me quiero sentar en la mesa de trabajo con las otras pymes para trabajar. Y también quiero toda la ayuda social del gobierno, porque también me la merezco. También somos personas de esfuerzo. Que estemos en Las Condes no significa que no seamos personas de esfuerzo”.

Respecto de las cartas a tomar en el asunto, Rosenberg fue clara en señalar que “el local es nuestra propiedad y tengo entendido que hay derecho a defensa”. En consecuencia, “vamos a defendernos porque es nuestro local y es nuestro lugar de trabajo”.

“Pueden volver a entrar a robar diez veces más, pero la próxima es sin llorar, porque los vamos a matar“, advirtió.

“Mi vida es esto”

Durante la tarde de este jueves, conversó con CHV Noticias para dar detalles respecto de las medidas adoptadas lego de ambos robos, asegurando que la tienda es incluso un hogar para ellos y que su dueña, Sarika Rodrik, generalmente reside allí. Por lo mismo afirma que no abrirán nuevamente hasta que estén todas las condiciones de seguridad garantizadas.

“Si tenemos que estar nosotros encarcelados adentro de nuestra propia casa para poder estar seguros, lo vamos a tener que hacer”, añadió.

Por otro lado, declaró que “queremos reflejar la impotencia de una sociedad, porque no somos los únicos, somos uno más. Es lo que se esta viviendo día a día en Chile y debiese ser lo primero en carpeta. Lo primero que debería tener la señora Izkia en su carpeta es el problema de la delincuencia”.

En cuanto al actuar de Jaime Arellano, quien ha trabajado por 30 años en la tienda, y que al momento del segundo atraco intentó impedir el actuar de los delincuentes, Rosenberg dijo que ella se sumó a la acción y que fue para “hacer un poco más difícil (el actuar de los delincuentes) y alarmar un poco a la gente que estaba al lado”.

“Mi vida es esto, sin esto no puedo llegar a fin de mes (…) La vida también es a través del trabajo, yo no sé vivir de otra forma”, sentenció.