“Me bajé porque más no podía hacer”: Hombre fue asaltado violentamente cuando salía de su casa en Maipú

A solamente metros de su casa fue asaltado un hombre en las primeras horas de este viernes, hecho ocurrido en Maipú. Cámaras de seguridad grabaron el momento en que la víctima se sube al vehículo y, en solamente segundos, tres sujetos se bajan de un automóvil para robarle su camioneta. “Me levanté para ir a dejar a mi esposa al bus de acercamiento en el metro Pudahuel. Cierro el portón, me subo y los ‘gallos’ llegan. Se bajan con armas de fuego y me apuntan los de los lados y el de atrás. Yo miré no más y me bajé porque más no podía hacer”, relató el afectado, quien estaba visiblemente ofuscado por lo vivido.