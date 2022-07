Hombre lleva más de 20 días desaparecido tras concluir jornada laboral en el centro de Santiago

Un hombre de 42 años lleva más de 20 días desaparecido luego de terminar su jornada laboral en una empresa ubicada en pleno centro de Santiago.

El último día que se tuvo rastro de Simón López Flores fue el pasado 8 de julio de 2022. Según indicaron compañeros de trabajo al matinal Contigo en la mañana, esa tarde fueron todos a almorzar a un restaurante peruano en calle Esmeralda.

“Ese día fue extraño, todos tomamos y comimos lo mismo. Y eso que fue solo un vaso, pero después nos sentíamos como si hubiese sido una botella (…) A varios les pasó lo mismo, pensamos que en el trago nos pusieron algo“, relató Elizabeth Simi, compañera de López.

De acuerdo al testimonio de Simi, durante la comida pidieron un pisco sour cada uno, lo cual habría generado malestares en todos los comensales. Posteriormente, volvieron al trabajo para concluir las últimas horas del turno.

Simón salió a eso de las 17:20 horas rumbo a un estacionamiento en calle Huérfanos para buscar su vehículo. Según el registro de las cámaras de seguridad, al cual tuvo acceso la familia del desaparecido, éste salió del recinto en su automóvil aparentemente con destino a su domicilio en Quilicura.

En ese sentido, su pareja Marcela Guzmán, afirmó que “yo no he tenido evidencia de lo que pasó realmente, todo sigue en proceso investigativo, pero lamentablemente la agonía y la espera es una tortura. Son 21 días y Simón no es una persona que no llegue a la casa ni que se demore más del trayecto normal”.

“No se sabe nada de él, su teléfono está apagado. Le mandé mensajes y me pareció raro que no le llegaban (…) Es angustiante, no sabemos qué le pasó, o si tuvo un problema de salud o si fue secuestrado”, agregó Guzmán.

Actualmente, personal policial se encuentra rastreando el teléfono y el automóvil de López, así también sus cuentas bancarias y uso de tarjetas, lo cual ayudaría para dar con su paradero.