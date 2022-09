Hombre de nacionalidad china fue víctima de robo y secuestro en la comuna de Estación Central: Está siendo buscado por la PDI

Un robo que conmocionó a la comuna de Estación Central se registró la noche de este jueves, cuando ocho sujetos llegaron hasta un local comercial y secuestraron al dueño de nacionalidad china. De acuerdo con testigos, los delincuentes llegaron en dos camionetas y, armados, se dirigieron directamente hacia el locatario cuando el portón fue abierto por un trabajador. Según relatos, no robaron ningún artículo del lugar, sino que llegaron preguntando de inmediato por el hombre que fue posteriormente secuestrado. Además, estos sujetos robaron los celulares de los ocho trabajadores que se encontraban en el lugar, presuntamente, para que no llamaran a la policía. Tras instrucción de la Fiscalía Centro Norte, el hombre está siendo intensamente buscado por efectivos de la Policía de Investigaciones. “Nos tiraron al piso. A mí me bajaron del camión, me golpearon en la cabeza y nos quitaron los teléfonos para que no llamaramos a nadie y se llevaron al jefe, al dueño. Una persona por teléfono que estaba por altavoz les instruía lo que tenían que hacer”, aseguró un testigo.