Familia sospecha que hombre asesinado en la Alameda podría ser víctima de homicidio por encargo

Conmoción causó la muerte de Luis Esteban Riquelme, de 56 años y que fue asesinado este lunes por la noche tras presuntamente sufrir un asalto de parte de dos sujetos, quienes le propinaron una fulminante herida en el cuello con un arma blanca.

La víctima recibió apoyo de un taxista y una persona en situación de calle, quienes avisaron a una patrulla de Carabineros que transitaba por el lugar, pero los funcionaron no actuaron en un hecho que provocó gran revuelo.

A raíz de esto, la institución confirmó que dos funcionarios fueron desvinculados tras no prestar colaboración. Incluso, el Ministerio Público está recopilando los antecedentes para determinar posibles sanciones penales.

Si bien la principal hipótesis es un robo que terminó con homicidio, los cercanos a Luis Esteban apuntaron a que podría haber algo más detrás del trágico suceso.

Gladys Riquelme, hermana de la víctima, afirmó a Contigo en la Mañana: “estoy en la duda de que (esto) no fue un simple robo. Pudo haber sido un homicidio, pero tienen que investigar para ver quién lo hizo, quién lo envió y encontrar a los que le hicieron”.

La familiar reveló que el hombre estaba declarando en un juicio como víctima de estafa, algo que aparentemente estaba bien encaminado. “Ayer me enteré de que estaban a pasos de ir ganando ese juicio”, dijo.

“Tenían que presentarse en Tribunales con una testigo, pero eso es lo que tienen que ayudarme a averiguar, si fue robo o fue por encargo”, agregó.

“No andes tan tarde”

Gladys detalló que Esteban, como le decían sus más cercanos, era soltero, estudió ingeniería y trabajaba como corredor de propiedades “todo el día, de lunes a domingo”.

“Nosotros le decíamos: ‘Hermano, no andes tan tarde, cuídate’. ‘Sí, hermana, no pasa nada’, me decía él. Todos los días hacía ese trayecto. Ese lunes fue a Maipú a visitar a una tía y regresó como a las 11. Ahí, a las 11:53 cruzó la Alameda y lo estaban esperando o se encontró con esos dos tipos que le quitaron el celular y le cortaron el cuello”, añadió.

Finalmente, la hermana de la víctima confesó que hasta el momento no ha tenido contacto ni con la Fiscalía ni tampoco con el subcomisario de la PDI a cargo de las indagatorias, además de que ningún pariente ha sido llamado a declarar o entregar mayores antecedentes.