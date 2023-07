Hizo dedo y nadie lo ayudó: Revelan imágenes de la dramática travesía de Brayan Cortés tras encerrona

Durante la noche del pasado miércoles, el arquero de Colo Colo Brayan Cortés fue víctima de una violenta encerrona en la comuna de Calera de Tango.

El hecho ocurrió a eso de las 23:30 horas cuando el jugador estaba cargando bencina a su automóvil. Fue en ese instante en que al menos cinco sujetos se le acercaron en un vehículo robado, y lo intimidaron con un arma de fuego.

Tras hacerlo bajar, lo golpearon y comenzó una persecución policial que terminó en San Bernardo, logrando la detención de dos de los antisociales.

“Más de 22 años no les echaba, eran muchos, la sensación obviamente era de mucha adrenalina, siempre mantuve la calma, no me resistí a nada. El momento es complicado, uno no se lo espera”, señaló Cortés en un punto de prensa.

Arquero pidió ayuda y nadie se detuvo

Los individuos dejaron abandonado el vehículo del futbolista en la intersección de las calles Santa Marta y Gran Avenida, en San Bernardo, luego que se quedaran sin combustible. Huyeron de pie, pero dos de ellos fueron capturados por Carabineros.

Uno de los sujetos, de 22 años, quedó en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, mientras que el otro detenido tenía 17 años y quedó con arresto domiciliario.

En las últimas horas se dieron a conocer las dramáticas imágenes después del asalto, donde se observa a Cortés saliendo de la bencinera y comenzó a caminar, vestido de una parka y unos pantalones de buzo de Colo Colo.

Sin embargo, a pesar de levantar la mano en reiteradas ocasiones para pedir ayuda, ningún vehículo que transitaba por el lugar se detuvo para auxiliarlo.

Luego de unos minutos, el portero se topó con un trabajador de delivery y le pidió que lo llevara hasta el Paradero 9. En ese momento llega una patrulla de Carabineros, quien lo traslada a la Subcomisaría de Calera de Tango para interponer la denuncia.

