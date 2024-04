Insólita detención en “Pequeña Caracas”: Pelearon con palos y hombre se intentó fugar

Una inesperada detención se concretó al mediodía de este miércoles durante una fiscalización realizada en la denominada “Pequeña Caracas”, ubicada en Estación Central.

La captura no se relacionaba al procedimiento y dejó una insólita explicación por parte del individuo.

Según se dio a conocer en Contigo en la Mañana, este sujeto había protagonizado una riña en un paradero de buses momentos antes de ser aprehendido por funcionarios municipales y Carabineros.

Testimonio del detenido

En su testimonio, el acusado apuntó en contra de otro hombre, quien “me pegó puros combos en la cara por nada”.

“No intenté robar nada, lo juro. Fue una riña”, expuso al ser consultado sobre un intento de hurto realizado a bordo de una micro del transporte público.

“Me venían persiguiendo porque me querían hacer algo, me querían pegar. Me venía siguiendo un loco con un palo grande“, aseguró.

Concretamente explicó que todo sucedió cuando se encontraban en el bus e iniciaron un intercambio de palabras porque el otro individuo quería bajar con una silla de ruedas. En ese contexto, dijo que “nos bajamos con mi primo y le tiré una piedra al loco porque me quería pegar con un palo“.

Otras versiones: Habría estado robando

Por su parte, una inspectora ahondó en esta versión al aseverar que el detenido efectivamente lanzó una piedra en contra de otro sujeto, la que finalmente cayó sobre el auto municipal.

Pero hay otra versión entregada por testigos, quienes establecieron que el acusado estaba robando arriba de la micro y que por lo mismo fue enfrentado por otros pasajeros, entre ellos, su agresor.

