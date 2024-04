¡Insólito! Ladrón entró a robar casa y se quedó dormido junto al perro en Valparaíso

Un insólito hecho se registró en el Cerro Placeres de Valparaíso durante el robo a una casa, donde un ladrón se quedó dormido en plena acción del delito.

De acuerdo a lo que informaron en Contigo en la Mañana, el hombre ingresó a la vivienda y amenazó a la familia, les robó y luego los maniató.

Sin embargo, al parecer el delincuente se habría cansado durante el atraco y no encontró nada mejor que tenderse a dormir abrazado al perro guardián del hogar.

Ladrón se durmió en pleno robo

Una vez que el sujeto ingresó a la casa, tanto las víctimas como los vecinos del sector lograron dar alerta a Carabineros para que fuera a capturar al ladrón.

La sorpresa de los funcionarios policiales fue de gran magnitud, ya que cuando llegaron a lugar se encontraron con el hombre completamente dormido.

“Entró y no hizo nada. Mire como me dejó la casa, todo patas arriba. Revolvió todo”, reclamó la dueña de casa para luego apuntar en contra de su perro por no alertar sobre lo ocurrido

“Perro tal por cual. Le echa la bronca al Carabinero y no al ladrón”, agregó en todo de humor la víctima.

Finalmente, Carabineros tomó detenido al sujeto, quien salió visiblemente dormitado de la habitación.

