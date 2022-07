La pesadilla del coreógrafo Jaime Nahum tras severa golpiza: “Estoy en mi casa, preso, con lesiones graves”

Jaime Nahum, el coreógrafo que fue agredido en la madrugada del lunes en el sector de Bellas Artes, habló con Contigo en la Mañana de Chilevisión este jueves, para relatar cómo sucedió el hecho.

“Estábamos muy aturdidos, perdí el conocimiento, me quebraron la nariz, ahora tengo un problema en los riñones, no entendíamos nada”, contó esta jornada al matinal el hombre al que le robaron hasta los documentos mientras lo golpeaban.

Tras el ataque, los agresores los denunciaron a Carabineros por haber cometido un asalto. Cuando consultaron por qué fueron detenidos, relató que “nos dijeron que estábamos detenidos porque una persona hizo una denuncia por robo con intimidación y me señalaba a mi como el autor del robo y al mi amigo (Diego Hernández) como acompañante”.

“Estoy preso en mi casa, me pegaron, me robaron, me sacaron la ropa. No tengo plata, ni documentos, ni celular. Estoy en mi casa, preso, con lesiones graves que no puedo solucionar, porque no puedo salir, estoy con arresto domiciliario total”, agregó, reiterando su inocencia.

Junto a esto, aseveró que “hay algo que no esta funcionando bien”, ya que no ha podido salir de su casa para ir a un hospital a tratar sus lesiones y solo recibió atención de urgencia.

Lo anterior, porque, según contó su propio abogado, Juan Pablo López, “como no tiene ningún documento, estamos tratando de averiguar su causa. Han sido días muy complejos. Necesita pedir permiso para ir al médico, que se rebaje la cautelar y para eso necesitamos tener acceso a la carpeta investigativa“.

Estos permisos deben ser solicitados al Tribunal de Garantía y dar cuenta “que tiene lesiones que requieren asistencia medica y para eso necesitamos tener acceso la causa y esperamos lograrlo hoy”.