Jaime Orpis obtuvo beneficio de salida dominical para celebrar la Navidad en su domicilio particular

El ex senador de la UDI y condenado en el Caso Corpesca, Jaime Orpis, obtuvo el beneficio carcelario de salida dominical para celebrar la Navidad en su domicilio particular. De esta manera, el ex parlamentario salió el pasado domingo 25 de diciembre a las 06:00 de la mañana y regresó a las 22:00 horas. Recordemos que Orpis es el primer político chileno en ser condenado a cárcel efectiva por los delitos de corrupción, por lo cual recibió una sentencia de cinco años y un día que está cumpliendo en el recinto Capitán Yaber desde enero de este año.