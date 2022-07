“Esa parte me dejó helado”: JC Rodríguez relató cómo se produjo la doble encerrona en Providencia

El conductor de Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez, relató el momento en que sufrió una doble encerrona en cosa de minutos durante la noche del miércoles. “Hice el camino habitual y tomé Huelén para llegar a Andrés Bello, y ahí me hicieron la primera encerrona”, contó el conductor de Chilevisión a Radio Bío Bío. Asimismo, detalló que “se bajan los tipos con las pistolas y los alcanzo a esquivar”. Sin embargo, cuando pensaba que los había dejado atrás, “los veo por el espejo y cacho que me vienen siguiendo, rajados, esa parte me dejó helado, porque uno siempre piensa que se salva de la encerrona y ya está”. Es en ese momento que “me empezaron a seguir y empecé a acelerar” y cuando “pensé que ya no venían atrás, otra vez me encierran”. Tras esto presentó su denuncia en la 17° Comisaría de Las Condes.