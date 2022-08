Johnny Herrera fue víctima de violenta encerrona: “Me apuntaron y dijeron «pégale un balazo»”

Cerca de las 19:00 de ayer sábado, el fútbolista Johnny Herrera sufrió un violento asalto cuando iba movilizándose por Viña del Mar, específicamente a la altura de la playa Las Salinas. Según lo relatado por el ex Universidad de Chile, eran cuatro sujetos quienes venían siguiéndolo, dos de ellos lo abordaron, intentando quitarle su auto y una cadena de oro. ” Se me cruzó un auto, gallos con pistola. Me quitaron el auto, me apuntaron y dijeron ‘pégale un balazo’”, dijo el arquero. Por su parte, las autoridades aseguraron que “se está realizando levantamiento de cámaras, testigo y peritajes pertinentes”.