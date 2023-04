Le dispararon desde un auto: Joven fue asesinado a tiros en el Persa Biobío

Un joven de alrededor de 20 a 25 años murió tras ser acribillado durante la noche de este domingo en el Persa Biobío. El hecho ocurrió cuando desconocidos se bajaron de un automóvil y comenzaron a disparar en reiteradas ocasiones contra la víctima. Posteriormente, los atacantes se dieron a la fuga y no han sido localizados. Por su parte, la víctima no portaba documentos al momento de su deceso, por lo que aún no es identificada.