No descartan ayuda de familiares: Joven de Curicó condenado a 7 años por abuso sexual lleva una semana prófugo

El sábado 10 de diciembre informamos que un joven llamado Agustín O’Ryan se fugó minutos antes de ingresar a la cárcel tras ser condenado a 7 años de prisión por los delitos de violación y abuso sexual. Tres días después, el sujeto de Curicó continúa prófugo y no se descarta la participación de familiares en su huida. Para conocer la versión de cercanos y su defensa, CHV Noticias fue hasta la casa de O’Ryan pero no obtuvo respuesta. Desde la PDI, en tanto, aseguran que el condenado cuenta con arraigo nacional y que, de acuerdo a los registros, no ha salido del país.