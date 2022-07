Joven desaparecido en San Fabián de Alico aún no aparece: Carabineros y Ejército ayudan en su búsqueda

A más de una semana de su desaparición, funcionarios del Gope de Carabineros y del Ejército continúan en la búsqueda de Leonardo Molina, joven de 21 años de edad, extraviado en el cerro Malalcura, en San Fabián de Alico, el pasado 30 de junio. Las autoridades señalaron que el estudiante se comunicó con sus familiares antes de quedarse sin batería en su celular y les comentó que estaba perdido, que no tenía forma de bajar. “Me voy a tener que quedar acá. Los Carabineros dicen que no tienen forma de subir y yo no tengo forma de bajar tampoco. Así que no sé, voy a tener que soportar la noche, si es que aguanto”, afirmó Molina en el último audio que envió a su familia.