Joven murió tras ser atropellada por bus en Quinta Normal: Conductor no habría respetado paso peatonal

Una joven mujer murió tras ser atropellada por un bus de una empresa particular durante la mañana de este martes, en la comuna de Quinta Normal. Desde Carabineros informaron que el conductor no habría respetado el paso peatonal existente en el lugar. La víctima aún no ha sido identificada, mientras que el tránsito está cortado en el sector donde ocurrió el accidente.