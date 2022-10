Padre de tres hijos y guardia de seguridad: Joven fue asesinado para robarle su celular en Lo Espejo

Lo abordaron para asaltarlo, escapó y le dispararon para sustraer su celular. Este fue el trágico desenlace de Claudio Soto Riveros, joven padre de 22 años, quien perdió la vida a manos de motochorros en Lo Espejo. La víctima era padre de tres hijos, trabajaba como guardia de seguridad y tenía planes de estudiar Gastronomía. “Que aparezcan esos malditos que mataron a mi hijo. Me lo quitaron, me lo arrebataron y no voy a parar hasta que los pillen”, afirmó la madre del joven asesinado.