Jugador de Audax Italiano sufrió violento portonazo: Cuatro sujetos lo intimidaron para robarle su vehículo

Un violento asalto sufrió el delantero de Audax Italiano Gonzalo Álvarez, luego de que cuatro sujetos le robaran su automóvil tras ir a dejar a un amigo a un domicilio ubicado en Pedro Valdivia con Avenida Sucre, Ñuñoa. Según la información preliminar, el hecho habría ocurrido cerca de las 02:30 horas de este miércoles mediante el método conocido como portonazo, donde cuatro sujetos se bajaron de un vehículo para robarles. Al percatarse de la situación, las víctimas huyeron de inmediato a pie y no opusieron resistencia, pero fueron perseguidos por los individuos para sustraerles sus objetos personales, situación que afortunadamente no terminó ocurriendo. Por ahora, no hay detenidos.