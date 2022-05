“Fue en un momento de rabia”: La Bestia confesó cómo asesinó a María Isabel Pavez

Este martes, el mexicano Carlos Méndez González, conocido en Chile como Igor González, declaró en el marco de la apertura del juicio en su contra por el femicidio de María Isabel Pavez.

El sujeto, conocido como “La Bestia” en México por otro asesinato de similares características, enfrentó a la justicia y renunció a su derecho a guardar silencio para pedir disculpas a la familia de la víctima y confesar cómo la asesinó.

Durante la audiencia, el imputado expresó: “Quiero pedir perdón a la familia y a la madre, si bien para mí es difícil entender lo que pasó y aún no logro asimilarlo, no puedo imaginar lo que es para la familia”.

“Fue de rabia”

Recordemos que María Isabel Pavez desapareció el 17 de diciembre del 2020, tras salir de su casa en La Florida. Tras una ardua búsqueda, su cuerpo fue encontrado el 23 de diciembre de ese año en el domicilio que el imputado arrendaba en el centro de Santiago junto a un compañero.

Méndez fue detenido en enero de 2021 por el femicidio de quien era su pareja desde hace seis años, sin embargo, nunca confesó el crimen, hasta ahora.

Según reveló La Bestia durante la audiencia, el ataque contra Pavez se produjo en “un momento de frustración”, luego de enterarse que la joven le habría sido infiel.

“Fue en un momento de rabia, de ira (…) Me di cuenta… el corte fue profundo… No tardó nada en perder la vida. Después de eso lo siguiente que hice fue ir al baño a vomitar. No podía respirar, tomé cuatro o seis calmantes”, relató.

Aunque en un principio dejó el cuerpo de la joven en la habitación, más tarde lo tomó, lo cubrió con un cubrecamas y lo escondió en el closet. Acto seguido, se dio a la fuga llevando consigo el celular de la víctima, con el cual envió mensajes a la familia de ella.

La sentencia

Finalmente, el 6 de enero de 2021 fue detenido, quedando en prisión preventiva por el delito de femicidio y uso de pasaporte falso, ya que en 2009 ocupó un documento falsificado para ingresar a Chile tras ser acusado de asesinar a Itzel Barraza, una adolescente de 17 años con quien mantenía una relación en México.

En esa línea, desde el paíz azteca piden su extradición, mientras en Chile, el tribunal debe determinar si acoge o no la petición del Ministerio Público de dar presidio perpetuo calificado al hombre de 36 años.