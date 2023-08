Macabro hallazgo en Renca: Encuentran cuerpo amarrado y envuelto en plástico en plena vía pública

Durante la mañana de este jueves, una mujer se encontró con un cuerpo amarrado y envuelto con un plástico en el sector de El Montijo con Los Lirios, en la comuna de Renca.

Personal de Seguridad Municipal y de Carabineros llegaron al lugar para aislar el sitio del suceso y confirmar que se trataba de un cadáver humano, de sexo masculino.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte ordenó a la Policía de Investigaciones, a través de la Brigada de Homicidios, realizar las pericias para esclarecer este hecho.

Crudo testimonio de la testigo

En conversación con CHV Noticias por PlutoTV, la testigo detalló que el hallazgo ocurrió cuando ella regresaba del trabajo. “Pasé caminando y encontré una bolsa de basura, igual que en las películas, tirada en forma recta en el suelo amarrado con alambres”, dijo.

“Lo toco con el pie para ver si era basura y no lo era, era algo entre duro y blando. Quedé sorprendida, totalmente, y supuse de inmediato que era un cuerpo“, relató.

La joven aseguró que el cadáver no se encontraba anoche en este lugar y cree que lo pudieron haber dejado durante la madrugada. “Acá en el barrio no hay nadie que esté desaparecido, no sé si en todo Renca”, indicó.

