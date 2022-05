El duro testimonio de la madre de chilena secuestrada en Perú: “Me hablaba en clave porque la vigilaban”

Siguen apareciendo nuevos antecedentes sobre el caso de Viera Rivera, la chilena de 42 años cuyo esposo la mantuvo encerrada durante cuatro años en su casa en Perú.

Ahora, Giorgio Armas Gabrieli, quien por ahora es el principal inculpado por el secuestro, negó toda la acusación de la mujer, quien estuvo cautiva junto a su hija de dos años.

Según su relato, junto a su pareja llevaban una vida normal, salían a dar paseos e incluso sufrieron la pérdida de un embarazo a inicios de mayo.

“Es un mentiroso”

Emelina Salazar, la madre de la víctima, indicó en conversación con Contigo en la Mañana, de Chilevisión, que aunque ella no ha podido hablar con su hija en las últimas horas, sus otras dos hijas sí pudieron, instancia en la que dijo que no se sentía bien.

De acuerdo a sus declaraciones, Rivera está en una casa de acogida, donde se encuentra “mal de salud, igual que mi nieta, está delicada”.

Frente a los dichos de Armas, Salazar expresó que “es mentiroso, no le creo nada. Todo lo que dice es mentira. Ojalá estuviera aquí para decírselo de frente”.

Emilina comentó al matinal de Chilevisión que ella se comunicaba con Viera solo dos veces a la semana por videollamada, ya que la mujer de 42 años no tenía teléfono y era constantemente vigilada.

“Como madre yo presentía que algo estaba pasando en esa casa. Ella estaba totalmente distinta, se notaba en el modo de hablar. En la pura mirada se notaba. Yo le hacía preguntas y ella me respondía en clave”, comentó la madre.

“Yo estoy con una depresión muy grande. No sé por qué la justicia no hace nada en Chile. Deberían traerme a mi hija y mi nieta. Le doy gracias a Dios porque mi hija y mi nieta no están muertas”, declaró Emelina.