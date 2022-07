“Estamos asustados”: Madre de joven que denunció a ex pareja fingiendo pedir sushi acusó amenazas

Preocupación expresó la familia de la joven de 21 años que denunció el domingo a su ex pareja por violación, mientras simulaba pedir sushi. El lunes, el sujeto fue dejado en libertad, luego de que la Justicia no adoptara la solicitada prisión preventiva tras la formalización. “Estamos nerviosos, con las emociones a full, asustados. Lo único que queremos es que quede detenido y que la familia no nos siga molestando. Esperamos que la Justicia se haga cargo”, sostuvo la madre de la denunciante.