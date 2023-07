El desesperado llamado de madre por supuesto secuestro de hijo y dos amigos: “Todos dicen que tienen miedo”

Un desesperado llamado fue el que hizo una madre a través de las pantallas de Contigo en la Mañana, instancia en la que acusó que desde la noche del miércoles no ha tenido contacto con su hijo de 23 años, luego que éste saliera con otros dos amigos a comer completos en San Bernardo.

En su relato, Carolina Garay indicó al matinal de Chilevisión que testigos le han informado que supuestamente habrían sido secuestrados por desconocidos, llevándose también el auto en el que se trasladaban.

Para comprender con mayor detalle lo anterior, la mamá del desaparecido señaló que los tres amigos acudieron a un carrito que vendía comida y que se encontraba al frente de un colegio.

“Afuera del colegio hay una niña que los vio, pero no quiere mostrarse ni hablar porque tiene miedo. Dijo que de una camioneta bajaron hombres y amarraron a los tres muchachos, y los subieron amordazados“, explicó.

Además, según rumores, apuntan a que los tres jóvenes podrían haber sido abandonados en un río. Algo que aún no ha sido confirmado por autoridades.

Por otro lado, Carolina expuso que ya interpuso la denuncia por presunta desgracia, pero que no ha obtenido mayor información por parte de Carabineros. Mientras que desde la institución confirmaron que la denuncia fue presentada y que el caso se mantiene en pleno desarrollo.

Testigo clave

Sumado a los antecedentes anteriores, la madre del joven desaparecido informó que había un cuarto sujeto que iba con este grupo de amigos, “pero él decidió bajarse antes. Y cuando se bajó, quedaron ellos tres solos y ahí se los llevaron”.

Sobre la pérdida del rastro de su hijo, explicó que ocurrió a eso de la medianoche. “Se fue y a la media hora empecé a llamarlo porque no llegaba, y ya no tenía foto su WhatsApp, ya tenía apagado su teléfono y no contestaba las llamadas”, dijo acongojada.

Finalmente aseguró que no conocía del todo a los amigos del joven, pero que usualmente se reunían para salir a comer, jugar pool o realizar otras actividades recreativas.

“Todos dicen que tienen miedo, pero miedo de qué…“, cerró entre lágrimas.