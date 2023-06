“Algo le hicieron…”: Mamá de Rennatta Rozas reveló nuevos antecedentes tras macabro hallazgo

Después de más de 20 días desde su desaparición, el pasado 30 de mayo se confirmó la identidad de los restos humanos hallados al costado de la Ruta 150 en Lirquén, Región del Biobío. Se trata de Rennatta Rozas, joven malabarista cuyo último rastro se perdió en Penco, tras salir de la casa que compartía con su tía y prima.

Fue el sábado 6 de mayo cuando, a eso de las 2 de la tarde, dejó el inmueble para supuestamente reunirse con una persona. Según un testigo, pudo verla tomando una micro en dirección a un mirador en Lirquén, pero en compañía de un hombre adulto.

Tras no tener rastros de la artista, considerando además que su última conexión en WhatsApp fue a las 14:37 horas de ese día, su familia inició una búsqueda luego de presentar también la constancia ante la policía.

“Algo le hicieron”

Al respecto, y después de conocerse este macabro hallazgo, Gabriela Sáez, madre de la joven, indicó que “yo creo que a mi hija algo le hicieron, no sé quién será”.

“Yo pido justicia, quiero justicia para mi hija. Yo confío en usted, le dije al fiscal (Andrés Barahona), que va a hacer justicia por mi hija. Confío en la policía, por el trabajo que están haciendo. Confío plenamente en que ellos me van a ayudar a hacer justicia“, expresó a Contigo en la Mañana.

Continuando con su relato, la madre de Rennatta sostuvo que “es súper complicado todo lo que estamos viviendo”, afirmando además que la Policía de Investigaciones (PDI) ha avanzado mucho en el caso, pero no me quieren dar mucha información para que no se estropee lo que están haciendo”.

Antecedentes del hallazgo

En cuanto al hallazgo, expuso que los restos fueron encontrados un par de metros más lejos desde donde fue vista por última vez.

“El terreno es de súper difícil acceso, y cuando se hizo la búsqueda, se hizo como por cuadrado y (desde la PDI dijeron) que iban a llegar hasta cierto punto, para retomar otro día”, contó.

Sobre una posible teoría de un eventual secuestro, Gabriela acusó que el presunto homicidio “tiene que haber pasado ese día, yo creo”.

Finalmente, la madre de Rennatta declaró que “nosotros como familia estamos súper afectados, su hermanitos están súper afectados. Acá en la comuna se han especulado tantas cosas que finalmente eso no me ayuda en nada, porque dañan más diciendo cosas que no son, en las redes sobre todo”.

“Hablan muchas cosas que no saben, que especulan, que no son reales y dañan mucho, me dejan sin fuerzas para continuar“, cerró.

Revisa la entrevista completa acá: