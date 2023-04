El desahogo de mamá de Fernanda Maciel por veredicto contra Felipe Rojas: “Van a poder descansar en paz”

La madre de Fernanda Maciel, Paola Correa, se refirió esta mañana a la lectura de veredicto que declaró culpable a Felipe Rojas, el único imputado por el crimen de su hija.

“Es por lo que luchamos. Esta lucha es de mi hija, Fernanda, y su hija, Josefa, más que de nosotros. Estoy cumpliendo una promesa que le hice“, declaró a la salida del Centro de Justicia de Santiago.

“Estoy contenta, nerviosa, pero mi corazón está tranquilo porque mi hija y nieta van a poder descansar en paz. Todavía falta la sentencia, que espero sea la que pedimos“, señaló también.

Asimismo, Correa aseveró que Rojas “ni siquiera está arrepentido de lo que hizo”, y aseguró que “se podría decir que ya estamos a un paso de hacer justicia, que era lo que buscábamos”.

Por otro lado, la madre de la joven asesinada sostuvo que “su paciencia tuvo frutos”, en relación a la información que le entregó una fiscal de manera confidencial y que ocultó para no obstruir el curso de la investigación.

“El primer año buscándola y yo sabiendo que mi hija estaba ahí. Se rieron en la cara de nosotros, muchas veces tuve que aguantar que me abrazaran, que me saludaran y yo haciéndome la loca por respeto a lo que la fiscal me estaba pidiendo“, dijo a la salida del tribunal.

Finalmente, Paola Correa afirmó que el ahora culpable del homicidio de su hija nunca la miró a la cara. “Muchas veces lo miré, pero él nunca me miró a mí“, concluyó.