El hastío de la mamá de Tomás Bravo tras nueva formalización de tío abuelo: “Que la fiscal haga lo que quiera”

Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo, enfrentó el miércoles una nueva formalización ante el Juzgado de Garantía de Arauco, luego de ser acusado por la Fiscalía por su eventual relación con el deceso del pequeño, ocurrido en febrero de 2021.

Si bien la Fiscalía no solicitó medidas cautelares para el imputado, el tribunal fijo 45 días de plazo para la investigación que determinará su presunta participación en el delito de abandono de menor con resultado de muerte.

El sentido descargo de Estefanía

Estefanía Gutiérrez, madre del niño, compartió sus descargos en redes sociales e insistió en su principal deseo: “Lo único que quiero es que se esclarezca todo lo que ocurrió con mi hijo y comenzar a hacer todas las querellas a quienes corresponda por cualquier daño hecho”.

“Les aseguro que seguimos buscando la verdad y hay personas que Dios nos ha puesto en el camino y que están colocando todo su corazón y el alma en el caso de mi niño”, añadió en un extenso texto que publicó en Facebook.

Además, Estefanía tuvo palabras para la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, y exigió “un fiscal que esté a la altura del caso y dispuesto a trabajar, no que se gane $8 millones al mes sin hacer nada”.

“Para mí, esta querella (contra Escobar) no soluciona nada“, aseguró también, y advirtió que solo servirá para mantener “satisfecho” al Ministerio Público. “Listo, se cerró el caso con abandono de menor, menos de 10 años o ni eso y los demás felices y contentos y aquí no ha pasado nada. Otro caso más archivado, olvidado y cerrado sin verdad y justicia”, escribió.

“No fue accidente, fue homicidio”

Finalmente, señaló que “a quienes realmente le importa el caso de mi hijo y no llegaron aquí por morbo, esto es solo un tapa bocas de Fiscalía, el tiempo me dará la razón“.

“Ahora, que la fiscal Marcela Cartagena haga lo que quiera con el único imputado, pero que no venga a decir, tu hijo murió por esa razón, cuando ella sabe que no es así. No fue accidente, fue homicidio”, concluyó.

