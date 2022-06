De abusos sexuales a violación: Estos son los siete delitos que se le imputan a Martín Pradenas

Este martes 14 de junio comenzó el juicio contra Martín Pradenas Dürr, acusado de siete delitos de carácter sexual, entre los que se encuentra el caso de la joven de iniciales A. B., quien tras ser presuntamente víctima de una agresión sexual por parte del imputado se quitó la vida.

El individuo enfrentó a la justicia tras el fallecimiento de A.B., en octubre de 2019, por los delitos de abuso sexual y violación, sin embargo, durante la investigación, otras cinco mujeres denunciaron haber sido violentadas por él.

En suma, a Pradenas se le imputan siete delitos sexuales contra seis víctimas distintas, comprendidos en un período que va desde el 2010 hasta el 2019.

En ese contexto, el Ministerio Público adelantó que se presentarán alrededor de 100 testimonios a lo largo del litigio, además de más de 20 peritajes y otros medios de pruebas que en su oportunidad deberán ser incorporados.

¿Cuáles son los delitos?

Martín Pradenas es acusado de cuatro delitos consumados de abuso sexual de personas mayores de 14 años, un delito consumado de abuso sexual de menor de 14 años y dos delitos de violación de mayor de 14 años.

Uno de ellos corresponde al ataque sexual que habría perpetrado contra la joven de iniciales A. B. (20), quien acusó haber sido violada por el imputado durante la noche del 18 de septiembre de 2019 en Pucón.

Tras esto, la víctima envió mensajes de audio y texto a su entonces mejor amiga, en los que pedía que la fueran a buscar y afirmaba había sido violada. Posteriormente, llamó a su ex pololo para explicarle lo que había pasado. Sin pensar que esta sería una evidencia clave, él grabó la conversación.

“Lo único que me acuerdo fue haber despertado o estar más consciente y él estaba arriba mío y yo le dije ‘sale m…’, me senté y me fui (de la pieza) y llamé a mi mejor amiga, porque ni siquiera me veía capaz de seguir sintiéndome así, sintiéndome violada”, le dijo en la llamada realizada el 12 de octubre de 2019.

El mismo día en que confesó lo ocurrido a su ex pareja, Pradenas se enteró y la llamó. Tras conversar por un minuto, ella devolvió el llamado por otro minuto más. Según la madre de su ex pololo, la joven la llamó para decirle que el imputado habría estado increpándola por haberlo “funado”.

Un día después de eso, el 13 de octubre de 2019, A. B. fue encontrada sin vida por su familia en el segundo piso de su hogar en Temuco. La joven escribió un mensaje en el que narró todo lo sucedido, por lo que su padre presentó una querella contra quienes resulten responsables de la muerte de su hija en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Por otro lado, en junio de 2020, CHV Noticias tuvo acceso exclusivo a un informe policial de la Brigada de Delitos Sexuales de Temuco, que en casi 400 páginas reúne testimonios de las víctimas del imputado.

Por los siete delitos, la Fiscalía de La Araucanía pedirá un total de 41 años de cárcel en contra del sujeto, cuyo juicio se va a extender por 37 jornadas.

Mientras, Pradenas cumple prisión preventiva desde julio de 2020 en el Complejo Penitenciario Llancahue de Valdivia.