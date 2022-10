“Había un dateo interno”: Matrimonio frustró robo en la salida de un banco en Maipú

Retiraron $27 millones en un banco de Maipú e intentaron asaltarlos a la salida. Un matrimonio frustró un robo, planificando cada detalle de cómo sacar el dinero en forma segura. Creen que desde el interior de la sucursal avisaron a los delincuentes. “Puse un pie afuera del banco y aún así el guardia no me ayudó en esa oportunidad. Me dio la sensación de que aquí había un dateo interno”, señala Gustavo, víctima de la agresión.