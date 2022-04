Los últimos mensajes que recibió la pareja de Narumi Kurosaki antes de desaparecer

Este miércoles continúa el juicio contra Nicolás Zepeda, el único sospechoso por la desaparición de Narumi Kurosaki, la joven a quien se le perdió la pista a comienzos de diciembre del 2016, en la ciudad francesa Besanzón, tras recibir una visita del chileno, que era su ex pareja.

Esta jornada, fue el turno de declarar de Arthur del Piccolo, la pareja en ese momento de la japonesa de por entonces 21 años, quien inició una relación con ella a fines de septiembre de ese mismo año.

En la instancia, el joven fue consultado por los mensajes que recibió de Kurosaki a través del celular, de los cuales la parte querellante sospecha que algunos no fueron escritos por la estudiante, sino por Zepeda.

El entregar su testimonio, Del Piccolo sostuvo que Narumi sí le había comentado que Zepeda pretendía viajar a Francia con el objetivo de retomar la relación, pero ella no quería y temía que eso pasara.

Kurosaki se juntó con el chileno la noche del 4 de diciembre a comer. En ese momento, Arthur le escribió “hola, mi amor, ¿cómo estás?”. Ella contestó “sí, todo bien mi amor”. Horas después Narumi terminaría llegando a su residencia con Nicolás.

Esa misma noche, Del Piccolo recibe un mensaje de ella que dice “tengo un problema. No para nosotros. Para mí tal vez”.

Ya a la mañana siguiente, del día 5 de diciembre, Arthur le manda un mensaje a Narumi para ir a verla. “¿Puedes venir a verme mañana?”, se lee en el mensaje enviado del celular de la joven. Ante esto, Arthur llega hasta la habitación. En ese instante vuelve a recibir un mensaje: “No puedo más, me encontré con otro chico, pasé el día con él, no sé si me gusta, mañana te explicaré todo. Besos”. En ese momento abandonó el lugar.

En ese instante, según las declaraciones del propio Zepeda, él estaba en la habitación con Narumi.

Horas más tarde, Del Piccolo vuelve a enviarle un mensaje al celular de Narumi: “¿Cómo está mi pequeña Naru?”. El mensaje que recibió de vuelta fue “ya no soy más tu pequeña Naru”.

La noche de ese mismo día se producen los gritos descritos como “de terror” por otros residentes del lugar.

