Habla motociclista afectado por conflicto vial: “Nos tiró unos cortes en la cara con un machete de 50 cm”

Durante la jornada de este jueves 1 de julio se viralizaron imágenes de un enfrentamiento entre motoristas y el conductor de un automóvil, que terminó con este último arrastrando el vehículo de dos ruedas por dos kilómetros en la comuna de Santiago.

Tras el hecho, el chofer del auto llegó hasta una comisaría donde acusó haber sido amenazado con un sable durante un presunto intento de encerrona. En tanto, los motociclistas desmintieron dicha versión, relatando que el individuo los había intentado embestir antes de la discusión.

Contigo en Directo conversó con uno de los afectados por el suceso. Erick indicó en primera instancia que el hombre “se cambió de pista sin señalizar”, poniendo el riesgo a él y a su amigo.

“En el trayecto de una cuadra el hombre quedó detenido en un taco. Le preguntábamos que qué le pasaba. Se empezó a burlar y nos mostró un libro que decía gobierno de Chile. Luego sacó un machete de 50 cm, nos tiró unos cortes en la cara, nosotros le hicimos el quite“, narró uno de los involucrados.

“Nos hicimos para atrás, el auto avanza y se ve lo que pasa en el video, le propinamos golpes de patadas y combos a la camioneta y a los espejos. Éramos dos personas. El motociclista que no reaccionó, fue el que quiso atropellar”, aseguró.

“Nosotros por eso reaccionamos de esa forma en el semáforo, queríamos que se entregara y entregara el arma. El caballero llegó con una versión de que queríamos quitarle la camioneta. Llegó a la tercera comisaría de Santiago, luego de arrastrar dos kilómetros la moto debajo del vehículo”, añadió.

“Nos intentó generar cargos por intento de robo. En la comisaría se confundieron, no sabían qué pasaba porque llegó primero y contó su versión, pero gracias a los videos se fue aclarando todo“, enfatizó Erick.

En ese contexto fue que Erick reveló que trabaja con la moto y que ahora no sirve para nada. “Él dijo que no sabía de lo que hablamos, que no tenía arma blanca, negó todo. Quiero querellarme y que me devuelvan mi vehículo de trabajo. Que me lo paguen, las personas no entienden con sanciones. La moto está a mi nombre. Yo trabajo con ella, soy mecánico y lo hago a domicilio. El cliente ve mi trabajo y le genera confianza”, contó la víctima de los hechos.

“Pensándolo en frío, fue una decisión bien tonta en pegarle a la camioneta. Esas personas tienen que aprender de alguna forma, tiene que detenerlas. Si nosotros vemos que nos agreden con un machete lamentablemente tenemos que reaccionar”, sentenció.

Es relevante consignar que el chofer del automóvil fue formalizado este viernes y se determinó que tenía antecedentes penales por amenazas, lesiones y conducción en estado de ebriedad. Por eso, el tribunal decretó las medidas cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.