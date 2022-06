Encuentran muerta a mujer embarazada de seis meses al interior de vivienda en Talcahuano

Durante la jornada de este viernes 3 de junio, una mujer embarazada de seis meses fue encontrada muerta al interior de una vivienda en el sector Algas Bajas en la comuna de Talcahuano, Región del Biobío.

El suceso fue confirmado por el Ministerio Público a través del fiscal Matías Arellano, quien comunicó que la persona fallecida tenía aproximadamente 23 años de edad y que en el lugar de los hechos, fue hallada su hija aparentemente en buenas condiciones.

“Al momento de ser encontrada al interior del domicilio por familiares, también dentro del mismo domicilio se encontraba una menor de edad que es hija de la misma persona, la cual se encontraba con vida al interior del domicilio”, precisó la autoridad judicial.

Por su parte, el mayor de Carabineros de Talcahuano, Carlos Aravena, precisó que luego de recibir el llamado de alerta, personal de orden concurrió de manera inmediata al lugar de los hechos, constatando que la mujer en gestación se encontraba sin vida.

Tras lo anterior fue que el fiscal de turno ordenó al personal de Laboratorio y Criminalística y de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para que se encarguen de efectuar los peritajes respectivos.

Por ahora, no hay mayor información al respecto si hubo o no participación de terceros, no obstante, la investigación deberá establecer las circunstancias en que se dio el suceso, a la espera de lo que diga la autopsia.