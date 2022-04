Investigan muerte de joven que cayó de un edificio en Concepción: Familia asegura que la mataron

El Ministerio Público y la PDI investiga la muerte de Javiera Sepúlveda Cifuentes, modelo de 27 años, quien murió el pasado domingo tras caer del séptimo piso de un edificio en Concepción. La familia de la joven acusa que este hecho no se trataría de un suicidio, sino que habrían terceras personas involucradas. “Ella no se suicidó, a ella me la mataron. ¿Quién? No sé, es lo que queremos que se averigüe y que se llegue al trasfondo de todo”, dice María Eugenia, cuñada de Sepúlveda.