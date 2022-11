Mujer fue brutalmente agredida por motochorro que le robó su celular: “Me amenazó que me iba a matar”

Un violento asalto sufrió una mujer que fue atacada por un motochorro en la comuna de Cerrillos. La víctima entró a un negocio para buscar ayuda, sin embargo, no pudo evitar el forcejeo con el delincuente, quien la agredió físicamente. De hecho, la mujer arrojó el celular y rápidamente el antisocial lo recogió para llevárselo. “Me intimidó con una pistola, siempre amenazándome que me iba a matar, que me iba a disparar”, dijo la afectada, quien aseguró que “me golpeó la cabeza”.