Mujer fue atacada por ex pareja con un taladro en Lampa: Agresor tenía orden de alejamiento

Durante la tarde de este miércoles 8 de junio, denunciaron que una mujer habría sido atacada con un taladro por su ex pareja en la comuna de Lampa, Región Metropolitana. La acusación llegó por parte de la familia de la víctima, sin embargo, existe un registro audiovisual que daría cuenta del suceso. Tras la agresión, la mujer fue trasladada con graves heridas al hospital, mientras que por su parte, el agresor está con paradero desconocido. “Esto es un femicidio frustrado. Si no la ayudan él la mata, porque venía a matarla. Ya es tercera vez, a la cuarta no la va a contar. Que le den sus buenos años y que pague como corresponde”, relata una da las familiares de la afectada. Conforme a los antecedentes entregados por sus cercanos, el individuo tenía una orden de alejamiento la cual no habría cumplido.