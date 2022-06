Crudo relato de mujer atacada con un taladro por su ex pareja: “No puedo vivir tranquila pensando que está libre”

Un terrible caso de violencia de género se dio a conocer este miércoles en Lampa, donde una mujer denunció haber sido atacada con un taladro por parte de su ex pareja.

En un video se ve cómo un sujeto se acerca a la víctima y la agrede en plena calle, siendo ayudada por testigos.

Tras el ataque, la mujer fue trasladada con graves heridas al hospital, mientras que por su parte, el agresor, un sujeto venezolano identificado como José Benavente, está con paradero desconocido.

La víctima ya había hecho denuncias contra Benavente, quien incluso tenía una orden de alejamiento.

La hermana de la mujer de 34 años señaló que el hecho corresponde a un femicidio frustrado: “Si no la ayudan, él la mata, porque venía a matarla. Ya es tercera vez, a la cuarta no la va a contar. Que le den sus buenos años y que pague como corresponde”.

Por su parte, la víctima relató a CHV Noticias que “él está enfermo. No está actuando como una persona enamorada como dice que está. Él me quiere matar. No me quiere viva en ninguna parte”.

“Con la cara que lo vi, como él me pegó, esa persona esta enferma. Quiero que lo metan preso y le den una condena súper larga, porque sino yo con mi vida no voy a poder seguir tranquila, porque yo no puedo vivir tranquila ahora pensando que él está libre”, señaló.

Finalmente, contó que el sujeto “le hizo una videollamada a mi mamá, diciéndole que si yo no estaba con él, no iba a estar con nadie. Es una impotencia muy grande, porque no me pudo matar porque la gente lo sacó, pero él venía a matarme. Me pegó con un taladro, lo quebró en mi cabeza”.