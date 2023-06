Conductora grabó brutal agresión que recibió en bencinera de Renca: “Me dijo «¿querí que te saque la con…?»”

Una conductora acusó haber sufrido una brutal agresión mientras esperaba su turno en una bencinera ubicada en la comuna de Renca el pasado martes 13 de junio.

Según muestran los registros que publicó la denunciante, el victimario se bajó violentamente de su vehículo para atacarla y le gritó diversos insultos.

“Esto me ocurrió cuando llegué a cargar bencina y estaba la camioneta adelante mío. Le toqué la bocina y el señor se baja de su camioneta y me golpea el espejo retrovisor”, relató en su cuenta de Instagram.

Para respaldar su testimonio, adjuntó el video de una cámara de seguridad de la bomba de bencina, la cual da cuenta de los golpes que propinó el sujeto a la afectada.

“Me dice ‘andai apurada mar… con…, ¿querí que te saque la con…?’ Y en eso me bajo para grabarlo y me golpeó con combos, tirones, me tiró el pelo y tira mi celular“, aseguró en sus redes sociales.

De acuerdo con sus historias de Instagram, la víctima interpuso una denuncia ante Fiscalía tras el ataque y también constató lesiones ante Carabineros.

Mira los registros a continuación: